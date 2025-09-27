Kauno ir Marijampolės policija ieško dingusio moksleivio: jau parą – jokių žinių

Pareigūnai informavo, jog penktadienį į Marijampolės apskr. VPK kreipėsi moteris, kuri nurodė, kad jos sūnus apie 08 val. 30 min. turėjo iš bendrabučio išeiti į mokymosi įstaigą, esančią Kaune, tačiau joje nepasirodė ir iki dabar su vaikinu nėra galimybės susisiekti.
Paauglys yra apie 180 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, tamsių trumpų plaukų, mėlynų akių. Galimai vilkėjo juodą odinę striukę, turėjo tamsios spalvos sportinį krepšį.
Žmonių, ką nors žinančių apie vaikino dingimo aplinkybes, jo buvimo vietą, prašoma nedelsiant paskambinti telefonu 112.
