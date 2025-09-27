Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Kauno ir Marijampolės policija ieško dingusio moksleivio: jau parą – jokių žinių

2025 m. rugsėjo 27 d. 10:38
Lrytas.lt
Marijampolės policija ieško nepilnamečio vaikino (gim. 2008 m.), kuris dingo be žinios šiomis dienomis.
Daugiau nuotraukų (1)
Pareigūnai informavo, jog penktadienį į Marijampolės apskr. VPK kreipėsi moteris, kuri nurodė, kad jos sūnus apie 08 val. 30 min. turėjo iš bendrabučio išeiti į mokymosi įstaigą, esančią Kaune, tačiau joje nepasirodė ir iki dabar su vaikinu nėra galimybės susisiekti.
Paauglys yra apie 180 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, tamsių trumpų plaukų, mėlynų akių. Galimai vilkėjo juodą odinę striukę, turėjo tamsios spalvos sportinį krepšį.
Žmonių, ką nors žinančių apie vaikino dingimo aplinkybes, jo buvimo vietą, prašoma nedelsiant paskambinti telefonu 112.
MarijampolėKaunasdingęs vaikinas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.