Per avarijas sužeisti dviratininkas ir girtas paspirtuku važiavęs vyras

Policija informavo, jog apie 21 val. Panevėžyje, Pušaloto g., mikroautobusą „Volkswagen Transporter“ vairavusiam 25 metų jaunuoliui įvažiavus į tuščią pėsčiųjų perėją, į šio automobilio kairįjį šoną atsitrenkė elektrinis paspirtukas OOK-TEK, vairuojamas neblaivaus 32 metų vyro (1,31 prom.), kuriam buvo suteikta medicinos pagalba.
Taip pat pranešta, kad penktadienio rytą, apie 7 val. 45 min., Elektrėnų sav., Semeliškių sen., Užkryžių k., lygiareikšmių kelių sankryžoje, vyras (gim. 1983 m.), vairuodamas dviratį, nepraleido ir susidūrė su pirmumą turėjusiu automobiliu „Audi“, kurį vairavo moteris (gim. 1983 m.). Eismo įvykio metu nukentėjo dviratininkas, kuris dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę.
Dėl abiejų avarijų vyksta tyrimas, pareigūnai aiškinasi jų aplinkybes.
AvarijosPanevėžysElektrėnai
