Į melioracijos griovį Utenos rajone nuvažiavusiame automobilyje rastas miręs vairuotojas

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, rugsėjo 28 d. apie 8 val. 02 min. Utenos rajono ugniagesiai buvo iškviesti į Vyžuonų seniūniją, Vyžuonų vs., Kunigiškių g. Buvo gautas pranešimas iš greitosios pagalbos medikų, kad įvyko avarija - automobilis įvažiavo į melioracijos griovį su vandeniu.
Atvykę, medikai konstatavo automobilio vairuotojo mirtį.
Žmogaus kūną ugniagesiai iš melioracijos griovio ištraukė, iš griovio ištrauktas ir lengvasis automobilis.
Įvykis tiriamas.
mirė vyras Utenos rajonas avarija
