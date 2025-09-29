Lrytas Premium prenumerata tik
Į melioracijos griovį Utenos rajone nuvažiavusiame automobilyje rastas miręs vairuotojas

2025 m. rugsėjo 29 d. 08:49
Lrytas.lt
Utenos rajone sekmadienio rytą rastas į griovį nuvažiavęs automobilis, o jo viduje – miręs vairuotojas.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, rugsėjo 28 d. apie 8 val. 02 min. Utenos rajono ugniagesiai buvo iškviesti į Vyžuonų seniūniją, Vyžuonų vs., Kunigiškių g. Buvo gautas pranešimas iš greitosios pagalbos medikų, kad įvyko avarija - automobilis įvažiavo į melioracijos griovį su vandeniu.
Atvykę, medikai konstatavo automobilio vairuotojo mirtį.
Žmogaus kūną ugniagesiai iš melioracijos griovio ištraukė, iš griovio ištrauktas ir lengvasis automobilis.
Įvykis tiriamas.
