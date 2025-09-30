Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
Per avariją Vilniuje nukentėjo motociklininkas

2025 m. rugsėjo 30 d. 08:31
Vienas žmogus nukentėjo pirmadienį Vilniuje susidūrus lengvajam automobiliui ir motociklui.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 29 d. apie 10 val. 50 min. Vilniuje, Vilkpėdės g., automobilis „Toyota Verso“, vairuojamas vyro (gim. 1978 m.), sukdamas susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu motociklu „Yamaha XV 1700PC“, vairuojamu vyro (gim. 1982 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris paguldytas į ligoninę.
Motociklininkui nustatyti kaulų lūžiai, žaizdos. Tačiau sąmonės jis nebuvo praradęs.
Tik atvežtas į ligoninę, vyras buvo operuojamas.
Automobilio vairuotojas po avarijos pasiteisino kad iš prekybos centro aikštelės suko į kairę ir tiesiog nepamatė pagrindiniu keliu važiuojančio motociklo.
Abu vairuotojai buvo blaivūs.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
