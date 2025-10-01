Iš degančio kotedžo Kaune išgelbėti vyras ir moteris, jų šuo žuvo

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba praneša, kad rugsėjo 30 d. apie 21 val. 09 min. ugniagesiai buvo iškviesti į Žalčio Karūnos al. Buvo gautas pranešimas, kad dega keturių aukštų namas.
Atvykus ugniagesiams, mūrinio trijų aukštų su palėpe kotedžo (bendras plotas apie 400 kvadratinių metrų) trečias aukštas degė atvira liepsna.
Per incidentą išdegė trečio aukšto trys kambariai (apie 100 kvadratinių metrų), sudegė viduje buvę namų apyvokos daiktai, vandeniu sulieti apatiniai aukštai.
Dar iki ugniagesių atvykimo gyventojai iš degančio aukšto kopėčiomis nukėlė moterį ir vyrą. Jie po medikų apžiūros išvežti į gydymo įstaigą. Pirminiais duomenimis, vyras apdegė ranką, moteris prisikvėpavo dūmų.
Ugniagesiai praneša, kad degančiame name žuvo šuo.
Dūmų detektoriaus patalpose nebuvo.
Įvykis tiriamas.