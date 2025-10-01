Skaudi nelaimė Kaune: judrioje senamiesčio gatvėje aplinkosaugos pareigūnė partrenkė pėsčiąją

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojai informavo portalą Lrytas, jog pranešimas apie avariją Šv. Gertrūdos gatvėje buvo gautas 13 val. 10 min.
Buvo sužeista 40 metų moteris, ėjusi pėsčiųjų perėja.
Nukentėjusioji skubiai nuvežta į Kauno klinikas. Pirminiais duomenimis, pavojus jos gyvybei negresia.
Ikiteisminis tyrimas bus pradėtas, jei kaunietei bus nustatytas vidutinio sunkumo sveikatos sutrikdymas.
Tarnybinį „Volkswagen Tiguan“ vairavusi Aplinkos apsaugos departamento Kauno padalinio pareigūnė buvo blaivi – jai įpūtus į alkoholio matuoklį, įsižiebė nuliai.
„Patvirtiname, kad automobilį vairavo Aplinkos apsaugos departamento darbuotojas (iš tikrųjų darbuotoja – Red.).
Nuoširdžiai apgailestaujame dėl į įvykį patekusio žmogaus, kuris, mūsų žiniomis, apžiūrimas medikų. Šiuo metu daugiau detalių dėl įvykio aplinkybių pateikti negalime, bendradarbiaujame su policija“, – portalą Lrytas informavo departamento Ryšių su visuomene skyriaus atstovai.
Avarijos liudininkai minėjo, jog šioje gatvės atkarpoje vykstant nuo Kauno pilies paliekama nemažai automobilių, pasunkinančių matomumą važiuojantiems vairuotojams – pastarieji gali laiku nepastebėti pėsčiųjų, kaip atsitiko šį kartą.
Viliamasi, jog po šios nelaimės savivaldybė imsis priemonių grėsmėms pašalinti.
