Skaudi nelaimė Kaune: judrioje senamiesčio gatvėje aplinkosaugos pareigūnė partrenkė pėsčiąją

Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos dienaNelaimės

Skaudi nelaimė Kaune: judrioje senamiesčio gatvėje aplinkosaugos pareigūnė partrenkė pėsčiąją

2025 m. spalio 1 d. 14:30
Judrioje eismo vietoje Kaune, senamiestyje, aplinkosaugininkų automobilis trečiadienį partrenkė pėsčiąją.
Daugiau nuotraukų (3)
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojai informavo portalą Lrytas, jog pranešimas apie avariją Šv. Gertrūdos gatvėje buvo gautas 13 val. 10 min.
Buvo sužeista 40 metų moteris, ėjusi pėsčiųjų perėja.
Nukentėjusioji skubiai nuvežta į Kauno klinikas. Pirminiais duomenimis, pavojus jos gyvybei negresia.
Ikiteisminis tyrimas bus pradėtas, jei kaunietei bus nustatytas vidutinio sunkumo sveikatos sutrikdymas.
Tarnybinį „Volkswagen Tiguan“ vairavusi Aplinkos apsaugos departamento Kauno padalinio pareigūnė buvo blaivi – jai įpūtus į alkoholio matuoklį, įsižiebė nuliai.
„Patvirtiname, kad automobilį vairavo Aplinkos apsaugos departamento darbuotojas (iš tikrųjų darbuotoja – Red.).
Nuoširdžiai apgailestaujame dėl į įvykį patekusio žmogaus, kuris, mūsų žiniomis, apžiūrimas medikų. Šiuo metu daugiau detalių dėl įvykio aplinkybių pateikti negalime, bendradarbiaujame su policija“, – portalą Lrytas informavo departamento Ryšių su visuomene skyriaus atstovai.
Avarijos liudininkai minėjo, jog šioje gatvės atkarpoje vykstant nuo Kauno pilies paliekama nemažai automobilių, pasunkinančių matomumą važiuojantiems vairuotojams – pastarieji gali laiku nepastebėti pėsčiųjų, kaip atsitiko šį kartą.
Viliamasi, jog po šios nelaimės savivaldybė imsis priemonių grėsmėms pašalinti.
Kaunasavarijasužeista moteris
Rodyti daugiau žymių

