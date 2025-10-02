Prokuratūra nutraukė bylą dėl 11-metės mirties Kelmės r.: nesugebėjo įrodyti, kad mergaitė buvo sukurstyta nusižudyti

Ikiteisminio tyrimo metu išnaudotos visos turėtos galimybės siekiant išsiaiškinti, ar Kelmės rajone, savo namuose, rasta žuvusi mergaitė galėjo būti kaip nors kurstoma nusižudyti aplinkinių.
Nustačius faktines įvykių aplinkybes, konstatuota, kad mergaitės mirtis įvyko dėl nelaimingo atsitikimo.
Įvertinus surinktų duomenų visumą, prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Buvo įtariama, kad mergaitė buvo sukurstyta
Lrytas primena, kad Kelmės rajone radus negyvą 11 metų mergaitę, buvo įtarta, kad jos mirtį galėjo nulemti kraupūs „žaidimai“ vaikų ir paauglių mėgstamame socialiniame tinkle „Snapchat“. Policija tąkart pradėjo ikiteisminį tyrim dėl sukurstymo nusižudyti arba privedimo prie savižudybės.
Vietos gyventojų gerbiamoje šeimoje mergaitė buvo vienintelis vaikas. Kraupi netektis sukrėtė visą Kelmės krašto bendruomenę. Po nelaimės su nerimu buvo svarstoma, kad ir kiti vaikai netaptų socialiniuose tinkluose siautėjančių patyčių, siaubingų „iššūkių“ propaguotojų ir rengėjų aukomis.
Po nelaimės mergaitės šeimą pažįstantys žmonės portalui Lrytas pasakojo, jog tėvai ketino vykti automobiliu į netoliese esančią parduotuvę. Jie pasiūlė dukrai važiuoti kartu, bet mergaitė atsisakė. Namuose ji kuriam laikui buvo likusi viena.
Sugrįžę tėvai dukters kambarį išvydo tuščią. Nebuvo jos ir visame name. Puolę ieškoti mergaitės, tėvas ir mama rado ją savo valdoje, netoli gyvenamojo pastato – kieme arba ūkiniame statinyje.
Lrytas žiniomis, policijos pareigūnai po nelaimės paėmė mergaitės telefoną, kuriame laikoma informacija gali būti labai svarbi, aiškinantis tragedijos aplinkybes.
Abu tėvai yra dirbantys, turi asmeninius verslus. Jie labai rūpinosi savo dukra – mergaitei netrūko dėmesio ir šilumos.
Anksčiau 11-metė nė karto nebuvo užsiminusi apie savižudybę – nei jos žodžiai, nei veiksmai apie tokius ketinimus nebylojo, tad buvo įtariama, kad mergaitė galėjo būti sukurstyta spontaniškai.
tyrimasnelaimingas atsitikimasnepilnametė
Rodyti daugiau žymių