Sprogus padangai autostradoje greta Panevėžio apsivertė vilkikas

Kaip Lrytas sužinojo Panevėžio apskrities policijoje, pranešimas apie nelaimę autostradoje Vilnius – Panevėžys spalio 2 d. gautas apie 14 val. 19 min. Buvo pranešta, kad Panevėžio r., ties Dubos kaimu, važiuojant nuo Vilniaus, apsivertė vilkikas.
Pirminiais duomenimis, nelaimė įvyko sprogus padangai.
Po incidento greitosios pagalbos medikai į ligoninę išvežė vilkiko vairuotoją.
Pasak policijos, eismas autostradoje nėra užtvertas, tačiau ties avarijos vieta sustatyti ženklai, eismas šiek tiek ribojamas.
„Pražiuojama“, – teigia policija.
Įvykis tiriamas.
