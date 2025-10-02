Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Nelaimės

Sprogus padangai autostradoje greta Panevėžio apsivertė vilkikas

2025 m. spalio 2 d. 16:49
Lrytas.lt
Vieną žmogų greitosios pagalbos medikai įšvežė į ligoninę po to, kai sprogus padangai autostradoje greta Panevėžio apsivertė vilkikas.
Kaip Lrytas sužinojo Panevėžio apskrities policijoje, pranešimas apie nelaimę autostradoje Vilnius – Panevėžys spalio 2 d. gautas apie 14 val. 19 min. Buvo pranešta, kad Panevėžio r., ties Dubos kaimu, važiuojant nuo Vilniaus, apsivertė vilkikas.
Pirminiais duomenimis, nelaimė įvyko sprogus padangai.
Po incidento greitosios pagalbos medikai į ligoninę išvežė vilkiko vairuotoją.
Pasak policijos, eismas autostradoje nėra užtvertas, tačiau ties avarijos vieta sustatyti ženklai, eismas šiek tiek ribojamas.
„Pražiuojama“, – teigia policija.
Įvykis tiriamas.
avarijavilkikasPanevėžio rajonas
