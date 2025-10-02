Vilniuje susidūrė du „Volkswagen“ automobiliai, nukentėjo vieno jų vairuotoja

Kaip pranešė Vilniaus policija, eismo nelaimė apie 16 val. 10 min. įvyko Lvivo gatvėje.
Pirminiais duomenimis, automobilis „VW Golf“, vairuojamas 2000 metais gimusios moters, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir atsitrenkė į ja važiavusį automobilį „VW Arteon“, kurį vairavo kita moteris (gimusi 1984 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „VW Arteon“ vairuotoja, kuri, suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, gydoma ambulatoriškai.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.