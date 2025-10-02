Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vilniuje susidūrė du „Volkswagen“ automobiliai, nukentėjo vieno jų vairuotoja

2025 m. spalio 2 d. 12:28
Trečiadienio popietę sostinėje susidūrė du „Volkswagen“ lengvieji automobiliai.
Kaip pranešė Vilniaus policija, eismo nelaimė apie 16 val. 10 min. įvyko Lvivo gatvėje.
Pirminiais duomenimis, automobilis „VW Golf“, vairuojamas 2000 metais gimusios moters, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir atsitrenkė į ja važiavusį automobilį „VW Arteon“, kurį vairavo kita moteris (gimusi 1984 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „VW Arteon“ vairuotoja, kuri, suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, gydoma ambulatoriškai.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
