Žaibiška gelbėjimo operacija Vilniaus centre: iš Neries ištrauktas srovės nešamas vyras

Keli pranešimai apie Neries vandenyje atsidūrusį žmogų gauti kiek po 15 val. Pagalbos telefonu skambinę liudininkai sakė manantys, kad žmogus į vandenį nukrito nuo Baltojo tilto, srovė jį neša Vingio parko link.
Pranešimuose buvo minima, kad žmogus su juoda striuke, jis neskęsta, plaukia. Viename iš pranešimų taip pat buvo pažymima, kad žmogus bandė išlipti į krantą, bet vėl nuslydo atgal į vandenį.
Paskutiniame pranešime buvo minima, kad žmonės jau mato gelbėtojus, plaukiančius nelaimėlio link.
Priešgaisrinės apsagos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad pirmasis pranešimas apie nelaimę gautas apie 15 val. 01 min. Vos gavę pranešimą, gelbėtojai iš savo bazės Neries pakrantėje greitaeigiu vandens motociklu išskubėjo prie Baltojo tilto.
Apie 15 val. 10 min. ugniagesiai pranešė, kad plaukiantį žmogų sugavo ir ištraukė į krantą. Maždaug 30 metų vyras perduotas greitosios pagalbos medikams apžiūrai.
Kaip jis atsidūrė vandenyje, kol kas iki galo nežinoma.
Įvykis tiriamas.
