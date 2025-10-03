„Ford“ ir „Porsche“ susidūrimas Vilniuje: nukentėjo vyras, sustojo troleibusai, prireikė ugniagesių

Pranešimas apie susidūrimą Minties g. ir Žirmūnų g. sankirtoje spalio 2 d. gautas apie 10 val. 24 min. Buvo pranešta, kad susidūrė du automobiliai, reikia greitosios pagalbos medikų.
Atvažiavus policijos pareigūnams ir medikams paaiškėjo, kad susidūrė automobiliai „Ford“ ir „Porsche“. Medikų pagalbos prireikė 62 metų vyrui.
Į įvykio vietą buvo iškviesti ir ugniagesiai – buvo pranešta apie išsiliejusį aušinimo skystį.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams, prispaustų žmonių nebuvo, vaduoti nieko nereikėjo.
Ugniagesiai apie 10 val. 48 min. pranešė, kad jų darbai įvykio vietoje baigti.
Dėl avarijos sustojo visuomeninis transportas. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „judu.lt“.
„Svarbi informacija vairuotojams. Informuojame, kad dėl eismo įvykio Žirmūnų–Šilo–Minties g. sankryžoje yra apsunkintas eismas visomis kryptimis.
Nepravažiuoja šių autobusų maršrutai: 5, 119 ir šių troleibusų maršrutai: 3, 9, 12 17, 20, 21“, – rašoma „judu.lt“ pranešime.
Įvykis tiriamas.