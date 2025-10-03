Karštas vakaras Vilniaus ugniagesiams: vienu metu suliepsnojo du gyvenamieji namai, be stogo liko žinomas gamtininkas

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje, penktadienio vakarą vos vienos minutės skirtumu (apie 21 val. 19 min. ir 21 val. 20 min.) gauti du pranešimai apie liepsnojančius gyvenamuosius namus.
Miesto pakraštyje, Eglinės sodų 3-ojoje g., užsiliepsnojus mediniam gyvenamajam namui į įvykio vietą nusiųstos 4 autocisternos.
Tuo pat metu dviejų aukštų didesnis medinis gyvenamasis namas užsiliepsnojo ir Dzūkų gatvėje. Atvykus ugniagesiams, namas degė atvira liepsna.
Šio gaisrui gesinimui pasitelktos 5 autocisternos, štabo automobilis, autokopėčios.
Pirminiais duomenimis, žmonės iš pastatų spėjo išėjo.
Viename iš šių namų gyveno ir žinomas gamtininkas Almantas Kulbis. Apie jį ištikusią nelaimę vyras pats informavo socialiniame tinkle „Facebook“.
„Mano namai dega. Likau gyvas, stoviu su šlepetėm kieme. Naktis prieš akis..... Aš turiu kur praleisti naktį, tik laikau su pižama“, - socialiniame tinkle parašė gamtininkas.
Savo įrašą jis iliustravo trumpu vaizdo įrašu, kuriame matosi atvira liepsna degantis namas ir greta stovintis ugniagesių automobilis.
Abiejų gaisrų priežastys tiriamos.
