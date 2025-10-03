Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Kauno ugniagesiai išgelbėjo Nemuno srovės nešamą moterį

2025 m. spalio 3 d. 13:24
Penktadienio popietę ugniagesiai išgelbėjo Nemune plūduriavusią ir srovės nešamą moterį.
Daugiau nuotraukų (7)
„Atrodo, kad žmogų ištraukė gelbėtojai iš Nemuno, prie tilto iš Nemuno salos“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ penktadienį apie 12 val. 55 min. pranešė skaitytojas.
Kaip portalą informavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyresnioji specialistė Džiuginta Vaitkevičienė, ugniagesiai iš Nemuno išgelbėjo moterį.
„Buvo gautas pranešimas, kad po pėsčiųjų tiltu, vandenyje, mato moterį. Ugniagesiai ištraukė, suteikė pirmąją pagalbą, sušildė ir perdavė medikams“, – teigė Dž. Vaitkevičienė.
Jos duomenimis, sąmoninga moteris medikams buvo perduota apie 13 val.
gelbėjimo operacijaKaunasNemunas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.