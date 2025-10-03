Kauno ugniagesiai išgelbėjo Nemuno srovės nešamą moterį

„Atrodo, kad žmogų ištraukė gelbėtojai iš Nemuno, prie tilto iš Nemuno salos“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ penktadienį apie 12 val. 55 min. pranešė skaitytojas.
Kaip portalą informavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyresnioji specialistė Džiuginta Vaitkevičienė, ugniagesiai iš Nemuno išgelbėjo moterį.
„Buvo gautas pranešimas, kad po pėsčiųjų tiltu, vandenyje, mato moterį. Ugniagesiai ištraukė, suteikė pirmąją pagalbą, sušildė ir perdavė medikams“, – teigė Dž. Vaitkevičienė.
Jos duomenimis, sąmoninga moteris medikams buvo perduota apie 13 val.
gelbėjimo operacijaKaunasNemunas
