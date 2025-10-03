Klaipėdos rajone liepsnojo garažų masyvas, buvo sutelktos gausios pajėgos

Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, spalio 3 d. apie 12 val. 18 min. gautas pranešimas apie tai, kad Klaipėdos rajone, Veiviržėnų seniūnijoje, Aisėnų kaime, Pasienio g., atvira liepsna dega sublokuotų garažų stogas.
Į įvykio vietą išsiųstos Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Klaipėdos m., Klaipėdos raj. ir Šilutės raj. priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui.
Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, gaisro gesinimui buvo sutelktos gausios gelbėtojų pajėgos, atvykusios 8 autocisternomis.
Pasak ugniagesių, sublokuotų garažų masyvas driekiasi apie 100 metrų. Atvykus ugniagesiams liepsnojo pusė jų - apie 50 metrų. Degančiuose garažuose įrengti servisai, automobilių ardymo įmonės ir pan.
Iš degančių garažų spėta išnešti įvairių dujų balionų, sprogimo grėsmės buvo išvengta.
Apie 13 val. 17 min. gaisras lokalizuotas, ugnies plitimas sustabdytas.
Pranešimų apie nukentėjusius žmones negauta.
Įvykis tiriamas.