Kupiškyje automobilio partrenktas vaikas neišgyveno

2025 m. spalio 3 d. 09:04
Lrytas.lt
Panevėžio apskrities policija praneša, kad ketvirtadienį Kupiškyje automobilio partrenktas vaikas neišgyveno. Pranešimas apie jo mirtį iš ligoninės gautas penktadienio rytą.
Kaip jau buvo skelbta, spalio 2 d. apie 15 val. 45 min. Kupiškyje, Technikos g., automobilis „Škoda Octavia“, vairuojamas moters (gimusi 1945 m.), partrenkė staiga iš už stovinčių automobilių išbėgusį vaiką (gim. 2016 m.).
Policija praneša,kad mažametis išbėgo vairuotojai iš dešinės pusės.
Dėl sunkių sužalojimų vaikas buvo išvežtas į ligoninę. 
„Šiandien gautas pranešimas, kad mažametis neišgyveno“, – penktadienio rytą pranešė policija.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 
