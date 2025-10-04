Motociklininkų šventė Kaune: vienas susidūrė su automobiliu, kitas krito lygiame kelyje

Po vidurdienio Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės tilto prieigose susidūrė automobilis ir motociklas.
Nors atvyko policijos pareigūnai, abu vairuotojai sutarė dėl nelaimės aplinkybių ir užpildė eismo įvykio deklaraciją. Abu jie buvo blaivūs, medikų pagalbos neprireikė.
Apie kitą eismo įvykį, kuriame dalyvavo motociklininkas, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojai gavo 13 valandą 53 minutės.
Pačiame Kauno centre, Karaliaus Mindaugo prospekte 22 metų motociklininkas nesuvaldė transporto priemonės ir krito.
Liudininkai patvirtino, kad jokio kontakto su kita transporto priemone nebuvo, jaunuolis tiesiog neįvertino savo galimybių. Jis išvežtas į medicinos įstaigą apžūrai.
eismo įvykispolicijos pareigūnaimedikai
