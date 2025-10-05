Lrytas Premium prenumerata tik
Kariškiams nepavyko iš medžio iškelti Prienų rajone įstrigusio drono – išgelbėjo ugniagesiai

2025 m. spalio 5 d. 10:23
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai spalio 4-ąją gavo neįprastą prašymą – iškelti iš medžio kariškių droną.
Apie 8 val. 44 min. gautas kariškių pranešimas, kad Prienlaukio kaime, Karjero gatvėje, apie 20 metrų aukštyje, įstrigo dronas, reikalinga pagalba jį išimti.
Atvykę gelbėtojai droną iškėlė.
