Lietuvos diena
Lietuvos diena
Nelaimės
2025 m. spalio 5 d. 10:23
Kariškiams nepavyko iš medžio iškelti Prienų rajone įstrigusio drono – išgelbėjo ugniagesiai
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai spalio 4-ąją gavo neįprastą prašymą – iškelti iš medžio kariškių droną.
Apie 8 val. 44 min. gautas kariškių pranešimas, kad Prienlaukio kaime, Karjero gatvėje, apie 20 metrų aukštyje, įstrigo dronas, reikalinga pagalba jį išimti.
Atvykę gelbėtojai droną iškėlė.
