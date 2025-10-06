Vilniaus centre į avariją pateko su švyturėliais važiavęs karo policijos ekipažas

Pranešimas apie avariją Gedimino pr. spalio 6 d. gautas apie 12 val. 51 min. Vilniaus policijai buvo pranešta, kad susidūrė su švyturėliais važiavęs karo policijos automobilis „Toyota“ ir automobilis „Mercedes-Benz“.
Apie avariją pranešęs karo policijos atstovas sakė, kad žmonės nenukentėjo, greitosios pagalbos medikų nereikia.
Tuo tarpu „judu.lt“ socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad „dėl eismo įvykio Gedimino pr. – A. Jakšto g. yra apsunkintas eismas“.
Įvykis tiriamas.
avarijaautomobilių susidūrimasKaro policija
