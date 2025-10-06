Vilniuje susidūrus automobiliams nukentėjo 6-metis, buvo uždaryta gatvė

Pranešimas apie susidūrimą Architektų g. spalio 6 d. Vilniaus policijoje gautas apie 7 val. 50 min. Buvo pranešta, kad susidūrė automobiliai „Toyota“ ir „Škoda“.
Pasak pranešimo, per susidūrimą nukentėjo 6 metų vaikas, jam skauda krūtinę, reikia medikų pagalbos.
Gavus šį pranešimą į avarijos vietą nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Tuo tarpu Architektų g. guventojai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad dėl avarijos kuriam laikui buvo uždaryta Architektų g. dalis.
„Lazdynuose avarija, uždarytos abi juostos šiek tiek už Nestes į kitą pusę nuo tilto. Rinkitės kitą kelią“, – pranešė socialinio tinklo vartotoja, savo pranešimą iliutruodama programėlės „Waze“ ekrano nuotrauka.
Įvykis tiriamas.