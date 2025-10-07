Lrytas Premium prenumerata tik
Baisus radinys Šiaulių r. drenažiniame kanale: neaiški net žmogaus lytis

2025 m. spalio 7 d. 09:21
Šiaulių rajone rasti smarkiai suirę žmogaus palaikai. Policija praneša, kad neaiški net žmogaus lytis.
Kaip informuoja Policijos departamentas, spalio 6 d. apie 15 val. 40 min. Šiaulių r., Dainų kaime, drenažiniame kanale, rastas nenustatytos tapatybės ir lyties žmogaus kūnas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, turintiems nustatyti žmogaus lytį, amžių, galimą mirties priežastį ir pan.
Tuo tarpu policijos pareigūnai gavę daugiau duomenų iš teismo medikų, bandys išsiaiškinti žmogaus tapatybę. 
Ją nustačius, bus bandoma išsiaiškinti, kas tiksliai žmogui nutiko.
