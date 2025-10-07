Baisus radinys Šiaulių r. drenažiniame kanale: neaiški net žmogaus lytis

Kaip informuoja Policijos departamentas, spalio 6 d. apie 15 val. 40 min. Šiaulių r., Dainų kaime, drenažiniame kanale, rastas nenustatytos tapatybės ir lyties žmogaus kūnas irimo stadijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams, turintiems nustatyti žmogaus lytį, amžių, galimą mirties priežastį ir pan.
Tuo tarpu policijos pareigūnai gavę daugiau duomenų iš teismo medikų, bandys išsiaiškinti žmogaus tapatybę.
Ją nustačius, bus bandoma išsiaiškinti, kas tiksliai žmogui nutiko.
miręs žmogusŠiaulių rajonastyrimas
