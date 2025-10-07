Kauno centre liepsnojo sandėliukai

Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, spalio 7 d. apie 10 val. 32 min. gautas pranešimas apie tai, kad Kaune, Gimnazijos g. dega sandėliukai.
Į įvykio vietą išsiųstos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Kauno greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Kauno apskrities VPK.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė sublokuoti sandėliukai (maždaug 16x30 metrų).
Gesinant gaisrą buvo ribojamas eismas greta esančioje Gimnazijos g., apsaugotas netoliese esantis pastatas. Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Apie 11 val. 13 min. gaisras likviduotas.
Įvykis tiriamas.
GaisrasKaunassandėliukai
