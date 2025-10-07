Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Kauno centre liepsnojo sandėliukai

2025 m. spalio 7 d. 10:58
Lrytas.lt
Video
Kauno ugniagesiai antradienį skubėjo gesinti degančių sandėliukų. Žmonės per incidentą nenukentėjo, o gesinant gaisrą buvo ribojamas eismas greta esančioje gatvėje.
Daugiau nuotraukų (15)
Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, spalio 7 d. apie 10 val. 32 min. gautas pranešimas apie tai, kad Kaune, Gimnazijos g. dega sandėliukai.
Į įvykio vietą išsiųstos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Kauno greitosios medicinos pagalbos stočiai ir Kauno apskrities VPK.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė sublokuoti sandėliukai (maždaug 16x30 metrų).
Gesinant gaisrą buvo ribojamas eismas greta esančioje Gimnazijos g., apsaugotas netoliese esantis pastatas. Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Apie 11 val. 13 min. gaisras likviduotas.
Įvykis tiriamas.
 
GaisrasKaunassandėliukai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.