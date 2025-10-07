Šiauliuose automobilis kliudė neįgaliojo vežimėlyje sėdinčią moterį

Anot Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, gegužės 23 dieną apie 10 val. 30 min. Karaliaučiaus gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, automobilis „Opel Astra“, vairuojamas blaivios moters (gimusi 2006 m.), važiuojant atbuline eiga, kliudė neįgaliojo vežimėlyje sėdinčią moterį (gimusi 2006 m.).
Nukentėjusioji buvo gydoma ligoninėje, o spalio 6 d. gautoje Valstybinės teismo medicinos tarnybos specialisto išvadoje nurodyta, kad nukentėjusiajai nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
avarijaŠiauliaineįgaliojo vežimėlis
Rodyti daugiau žymių