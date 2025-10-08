Dramatiška spanguoliauti išėjusios moters paieškos operacija Telšių r.: šį kartą viskas baigėsi laimingai

Gavus pranešimą apie pasiklydusią senyvo amžiaus moterį, nedelsiant buvo pradėti paieškos veiksmai. Į paiešką buvo įtraukti penki policijos ekipažai, kinologas su tarnybiniu šunimi, ugniagesių gelbėtojų pajėgos bei panaudotas Šiaulių PGT dronas.
Pareigūnai intensyviai tikrino galimas moters buvimo vietas – nuo Telšių miesto teritorijos iki Varnių krypties, įskaitant Aršežerio ežero ir aplinkinių miškų ruožus, esančius maždaug 30 kilometrų nuo Telšių.
Buvo apklausti gyventojai, peržiūrėti autobusų maršrutai ir stotelių teritorijos. Gauta informacija rodė, kad moteris matyta išlipanti iš autobuso netoli miško ruožo ties Utelės pelke.
Paieškoje iš viso dalyvavo apie 20 pareigūnų. Buvo naudojama speciali paieškos įranga, termovizoriai, radijo ryšio priemonės. Pareigūnai palaikė nuolatinį kontaktą su pranešėju ir artimaisiais, stebėjo galimus telefono signalus, tačiau moters telefonas, nors ir veikė, į skambučius neatsakė.
Pavykus susisiekti, moteris nurodė klaidingą savo buvimo vietą.
Laimei, pareigūnų profesionalumo ir operatyvumo dėka spalio 7 d., apie 16 val., moteris buvo rasta kelyje Telšiai–Varniai–Laukuva, ties Utelės pelke, gyva, tačiau sušalusi ir nusilpusi. Ji nedelsiant perduota greitosios medicinos pagalbos medikams, kur gavo reikalingą medicininę pagalbą.
Telšių pareigūnai dėkoja visiems, kurie teikė informaciją, padėjo paieškos metu ir bendradarbiavo su tarnybomis. Operatyvūs ir koordinuoti pareigūnų, ugniagesių gelbėtojų bei kinologų veiksmai leido paiešką užbaigti sėkmingai.
paieškaTelšių rajonasSpanguolės
Rodyti daugiau žymių