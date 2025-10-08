Lrytas Premium prenumerata tik
Nelaimės

Su švyturėliais skubėjusių policininkų greta Vilniaus nepraleido „Opel“ – prireikė medikų

2025 m. spalio 8 d. 18:56
Lrytas.lt
Papildyta
Greta Vilniaus trečiadienio pavakare į avariją pateko policijos pareigūnai. Jų, skubėjusių su švyturėliais, nepraleido automobilio „Opel“ vairuotojas.
Incidentas spalio 8 d. pavakare įvyko Vilniaus r., ties Žalesos kaimu. 
Kaip Lrytas sužino Vilniaus apskrities policijoje, kelyje Maišiagala – Pikeliškės – Nemenčinė, į su švyturėliais važiavusį policijos pareigūnų automobilio šoną trenkėsi iš šalutinio kelio išvažiavęs automobilis „Opel“.
Po susidūrimo greitosios pagalbos medikų dėl rankos sumušimo prireikė policijos pareigūnei. Ji išvežta į ligoninę.
Avarija įvyko remontuojamame kelio ruože. Pirminiais duomenimis, pareigūnai su švyturėliais apvažinėjo prie šviesoforo stovėjusius automobilius ir vos tik baigė šį manevrą, jiems į šoną trenkėsi iš šalutinio kelio išlindęs „Opel“.
Spėjama, kad „Opel“ vairuotojas per stovinčius automobilius pareigūnų tiesiog galėjo nepastebėti. 
Abu vairuotojai buvo blaivūs.
Įvykis tiriamas.
