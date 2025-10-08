Su švyturėliais skubėjusių policininkų greta Vilniaus nepraleido „Opel“ – prireikė medikų

Incidentas spalio 8 d. pavakare įvyko Vilniaus r., ties Žalesos kaimu.
Kaip Lrytas sužino Vilniaus apskrities policijoje, kelyje Maišiagala – Pikeliškės – Nemenčinė, į su švyturėliais važiavusį policijos pareigūnų automobilio šoną trenkėsi iš šalutinio kelio išvažiavęs automobilis „Opel“.
Po susidūrimo greitosios pagalbos medikų dėl rankos sumušimo prireikė policijos pareigūnei. Ji išvežta į ligoninę.
Avarija įvyko remontuojamame kelio ruože. Pirminiais duomenimis, pareigūnai su švyturėliais apvažinėjo prie šviesoforo stovėjusius automobilius ir vos tik baigė šį manevrą, jiems į šoną trenkėsi iš šalutinio kelio išlindęs „Opel“.
Spėjama, kad „Opel“ vairuotojas per stovinčius automobilius pareigūnų tiesiog galėjo nepastebėti.
Abu vairuotojai buvo blaivūs.
Įvykis tiriamas.
avarijapolicijos pareigūnaiVilniaus rajonas
Rodyti daugiau žymių