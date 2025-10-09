Avarijos Kaune: BMW susidūrė su cisterna, „Volkswagen“ pakibo ant atitvarų

„Kas vyksta Kaune“ grupėje apie 13 val. 20 min. skaitytojas pasidalino nuotrauka, kurioje matomas į šalikelę patraukas BMW markės automobilis bei autocisterna.
Dėl eismo įvykio miesto centre formuojasi spūstys.
Informacijos apie įvykį Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas neturėjo.
Tikėtina, kad avarija įvyko dėl nesėkmingo BMW vairuotojo bandymo persirikiuoti į kitą eismo juostą.
Dar viena avarija Kaune užfiksuota apie 12 val. 55 min. Radvilėnų plente. Ten „Volkswagen“ automobilis pakibo ant kelio atitvaro.
„Link zoo sodo“, – pranešė 12 val. 55 min. „Kas vyksta Kaune“ grupėje vaizdo įrašu su autoįvykiu pasidalinęs skaitytojas.
Tikėtina, kad pasikeitus oro sąlygoms vairuotojas nesuvaldė automobilio ir rėžėsi į atitvarą.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas patvirtino, kad pranešimas apie įvykį yra gautas.
Pirminiais duomenimis, informacijos apie nukentėjusius žmones nėra.
Policijos pareigūnas komentavo, kad įvykio dalyviai konsultuojami nuotoliniu būdu, nepavykus išsiaiškinti situacijos – bus siunčiamos papildomos pajėgos.