Dėl šio įvykio Vilniaus policija sulaukė ne vieno skambučio. Spalio 9 d. nuo 15 val. 09 min. pradėję skambinti liudininkai pareigūnams sakė, kad Klinikų g., priešais ligoninę, susidūrė motociklas ir lengvasis automobilis „Volkswagen“.
Pasak šių pranešimų, maždaug 30 metų motociklininkas sąmonės po avarijos neprarado, jis kvėpuoja.
Tačiau, pirminiais duomenimis, motociklininkas patyrė rankų ir kojų traumas, jam skubiai reikia medikų pagalbos.
Gavus šį pranešimą, į įvykio vietą nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Paaiškėjo, kad susidūrimo būta smarkaus. Nuo smūgio motociklas net kelis metrus nuskriejo nuo kelio ant šaligatvio.
Greitosios pagalbos medikai sužalotą motociklininką išvežė į ligoninę.
Pirminiais duomenimis, avarija įvyko lengvojo automobilio vairuotojui sukant kairėn. Jis nepraleido tiesiai priešais važiavusio motociklo ir transporto priemonės susidūrė.
Kadangi avarija įvyko ties Klinikų g. ir Antakalnio g. sankirta, Antakalnio gatvėje susidarė transporto spūstys.
Įvykis tiriamas.
avarijaVilniusmotociklas
