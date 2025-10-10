Lrytas Premium prenumerata tik
Pasieniečiai kurtinių miške surado senyvą grybautoją, paliktame automobilyje laukiančią pasiklydusio sūnaus

2025 m. spalio 10 d. 16:32
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Lazdijų rajone pasieniečiai miške surado solidaus amžiaus moterį, sėdinčią užklimpusiame automobilyje. Jos sūnus, išėjęs ieškoti pagalbos, pasiklydo ir nebegalėjo rasti savo automobilio.
Ketvirtadienio naktį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos budėtojas iš Alytaus apskrities policijos sulaukė pagalbos prašymo dėl pasiklydusio žmogaus paieškos. Pakeliui į įvykio vietą pasieniečiai gavo policijos pareigūnų pranešimą, kad pasiklydęs vyras surastas, bet jis nežino, kur jo automobilis su jame likusia senyvo amžiaus motina. Vairuotojo bandymai apibūdinti vietą, kur tai įvyko, mažai gelbėjo.
Apieškodami teritoriją, kurioje galėjo būti palikta transporto priemonė su keleive, po kelių valandų miške ties Stalų kaimu pasieniečiai aptiko automobilį „Pegeot“. Jame sėdėjo sūnaus laukianti solidaus amžiaus moteris.
Lengvu išgąsčiu dėl nežinios atsipirkusi grybautoja buvo perduota policijos pareigūnams. Medikų pagalbos jai neprireikė.
Paaiškėjo, kad grybauti vyras su mama atvyko iš Marijampolės savivaldybės. Miške įklimpus jo automobiliui, vyras išėjo ieškoti pagalbos, bet vėliau neberado vietos, kur paliko „Pegeot“.
Beje, miško ties Stalų kaimu ir jame tyvuliuojančiu Ežerėlio ežeru teritorija 2021 m. buvo paskelbta saugoma dėl ten gyvenančių kurtinių, įrašytų į Lietuvos Raudonąją knygą.
