Po avarijos iki namų nenuvažiavo: kelionę nutraukė „audinėje“ plykstelėjusi liepsna

Apie 7 val. 31 min. ugniagesiai gelbėtojai iškviesti į pietrytinėje miesto dalyje esančią Švepelių gatvę.
Gaisras įsiplieskė transporto priemonių stovėjimo aikštelėje – užsidegė „Mercedes-Benz 3246“.
Atvykus ugniagesiams, betonvežis jau degė atvira liepsna.
Ugnis užgesinta labai greitai. Apie 7 val. 43 min. gaisras likviduotas.
Išdegė betonvežio variklio skyrius, apdegė kabinos išorės degios dalys.
Apsilydė kabinos vidus, nuo karščio išdužo langų stiklai.
Antrasis gaisras, jau Klaipėdos pakraštyje, kilo apie vidurdienį.
Kelyje Klaipėda - Palanga važiuodama užsidegė automobilis „Audi“, vairuojamas jaunuolio.
Pasak liudytojų, po ties uostamiesčio Liepų gatve patirtos nedidelė avarijos vaikinas apgadintu automobiliu važiavo namo.
„Galvojo, kad parvažiuos, bet mašina pradėjo degti. Jaunuolis turėjo tik tą aerozolinį gesintuvą, iš kurio naudos tik garsas. Supratingi vairuotojai sustoję išsitraukė 6 kilogramų gesintuvus ir numalšino ugnį. „Audi“ kelionę tęsė ant techninės pagalbos tralo“, – įvykio aplinkybes atskleidė „Reidas TV“.
Pajūrio ugniagesiai gelbėtojai pranešimo apie šį gaisrą negavo.