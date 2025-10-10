Vidurnakčio pasimatymas sankryžoje: panelės automobilio stiklas vaikinuko galvos neatlaikė

Avarija įvyko pietinėje miesto dalyje – Taikos prospekto ir Smiltelės gatvių sankryžoje.
Nors naktį šioje sankryžoje eismas ir nėra intensyvus, joje neprasilenkė dvi skirtingos transporto priemonės.
„Volkswagen“ partrenkė dviratį. Abi transporto priemones vairavo jauni žmonės.
Prie lengvojo automobilio vairo sėdėjo 19 metų mergina, pedalus mynė nepilnametis – 17-metis.
Per eismo įvykį jis ir nukentėjo – dėl patirtų sužalojimų perduotas medikams.
Po smūgio į dviratį, nepilnametis nuskriejo tiesiai ant „Volkswagen“ ir galva suskaldė priekinio lango stiklą.
Įvykio liudininkų teigimu, avarija vaikinukui baigėsi labai laimingai, jis atsipirko tik galvos sumušimu ir kojos įbrėžimais.
Tačiau neatmetama galimybė, jog rimtesnes avarijos pasekmes sveikatai jis gali pajusti vėliau.
Automobilį vairavusi jauna klaipėdietė buvo blaivi.