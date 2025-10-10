Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Vidurnakčio pasimatymas sankryžoje: panelės automobilio stiklas vaikinuko galvos neatlaikė

2025 m. spalio 10 d. 16:15
Darius Čiužauskas
Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Klaipėdoje įvyko avarija, kurioje nukentėjo nepilnametis dviratininkas. Šio penktadienio (spalio 10 d.) naktį Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnai pranešimą apie eismo įvykį uostamiestyje gavo praėjus trims minutėms po vidurnakčio.
Daugiau nuotraukų (5)
Avarija įvyko pietinėje miesto dalyje – Taikos prospekto ir Smiltelės gatvių sankryžoje.
Nors naktį šioje sankryžoje eismas ir nėra intensyvus, joje neprasilenkė dvi skirtingos transporto priemonės.
„Volkswagen“ partrenkė dviratį. Abi transporto priemones vairavo jauni žmonės.
Prie lengvojo automobilio vairo sėdėjo 19 metų mergina, pedalus mynė nepilnametis – 17-metis.
Per eismo įvykį jis ir nukentėjo – dėl patirtų sužalojimų perduotas medikams.
Po smūgio į dviratį, nepilnametis nuskriejo tiesiai ant „Volkswagen“ ir galva suskaldė priekinio lango stiklą.
Įvykio liudininkų teigimu, avarija vaikinukui baigėsi labai laimingai, jis atsipirko tik galvos sumušimu ir kojos įbrėžimais.
Tačiau neatmetama galimybė, jog rimtesnes avarijos pasekmes sveikatai jis gali pajusti vėliau.
Automobilį vairavusi jauna klaipėdietė buvo blaivi.
avarijaKlaipėdaDviratis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.