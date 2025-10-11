Apie moterų mirtį naujienų portalui Lrytas pranešė Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Lina Banienė.
15 val. 58 min. skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad kelyje nuo Šilutės 2 km link Saugų miestelio susidūrė du automobiliai, prispausti 4 žmonės. Į įvykio vietą išsiųstos Šilutės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos (informacija apie įvykį perduota greitosios medicinos pagalbos stočiai, Tauragės vyriausiajam policijos komisariatui.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovai naujienų portalą Lrytas informavo, jog susidūrus „Toyota“ ir BMW, buvo prispausti suaugę 4 žmonės: po du kiekviename automobilyje.
Gelbėtojai iš sumaitotų transporto priemonių ištraukė dvi moteris, kurios buvo be gyvybės ženklų. Tragedijos vietoje buvo konstatuota jų mirtis.
Pasal ugniagesių, kiti du suaugę sužeistieji sąmonės nebuvo praradę.
Pranešama ir apie 4 sužeistus vaikus, kurie taip pat buvo sąmoningi.
Papildyta 17 val. 20 min.: Policijos departamentas patvirtino apie dviejų vairuotojų žūtį ir pateikė papildomos informacijos apie tragišką avariją.
„Spalio 11 dieną, apie 15 val. 55 min. Šilutės r., Rudynų k. ribose, kelyje Kaunas– Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda, susidūrė automobilis „BMW 3ER REIHE“ ir automobilis „Toyota Prius“. Pirminiais duomenimis žuvo abiejų automobilių vairuotojai (vairuotojos – Red.) bei sužeisti 8 keleiviai. Aplinkybės nustatinėjamos“, – teigiama Policijos departamento pranešime.
Šilutės rajonas
