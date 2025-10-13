Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Du Vilniaus policininkai išgelbėjo žmogaus gyvybę – brangi buvo kiekviena sekundė

2025 m. spalio 13 d. 17:52
Lrytas.lt
Du Vilniaus policijos pareigūnai pirmadienį išgelbėjo žmogaus gyvybę. Supratę, kad sukniubusiam žmogui reikia skurbios pagalbos, jie nelaimėlį gaivino iki pat to momento, kol atvyko greitosios pagalbos medikai.
Kaip rašoma Vilniaus apskrities policijos pranešime, spalio 13 d. popiet grįždami į darbą, Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato viršininkas Povilas Revuckas ir 1-ojo veiklos skyriaus viršininkas Laimonas Pradkelis prie komisariato, Sietyno gatvėje, pastebėjo ant žemės gulintį žmogų.
Pareigūnai neliko abejingi – priėję arčiau pamatė, kad vyras buvo be sąmonės ir neberodė gyvybės ženklų.
Nedelsdami sureagavę, pareigūnai pradėjo gaivinimą – paeiliui atliko širdies masažą, o netrukus panaudojo ir automatinį defibriliatorių, vadovaudamiesi telefonu duotais greitosios medicinos pagalbos specialistų nurodymais.
Pareigūnai nenustojo teikti pagalbos iki atvykstant medikams – jiems pavyko atstatyti vyro kvėpavimą.
Gaivinamas žmogus atgavo sąmonę ir buvo perduotas medikų globai.
Šis įvykis dar kartą primena, kokią reikšmingą įtaką turi greita reakcija ir pirmosios pagalbos įgūdžiai – kiekviena sekundė gali būti lemiama.
gelbėjimo operacijaVilniusGreitoji medicinos pagalba (GMP)
