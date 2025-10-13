Du Vilniaus policininkai išgelbėjo žmogaus gyvybę – brangi buvo kiekviena sekundė

Kaip rašoma Vilniaus apskrities policijos pranešime, spalio 13 d. popiet grįždami į darbą, Vilniaus miesto penktojo policijos komisariato viršininkas Povilas Revuckas ir 1-ojo veiklos skyriaus viršininkas Laimonas Pradkelis prie komisariato, Sietyno gatvėje, pastebėjo ant žemės gulintį žmogų.
Pareigūnai neliko abejingi – priėję arčiau pamatė, kad vyras buvo be sąmonės ir neberodė gyvybės ženklų.
Nedelsdami sureagavę, pareigūnai pradėjo gaivinimą – paeiliui atliko širdies masažą, o netrukus panaudojo ir automatinį defibriliatorių, vadovaudamiesi telefonu duotais greitosios medicinos pagalbos specialistų nurodymais.
Pareigūnai nenustojo teikti pagalbos iki atvykstant medikams – jiems pavyko atstatyti vyro kvėpavimą.
Gaivinamas žmogus atgavo sąmonę ir buvo perduotas medikų globai.
Šis įvykis dar kartą primena, kokią reikšmingą įtaką turi greita reakcija ir pirmosios pagalbos įgūdžiai – kiekviena sekundė gali būti lemiama.
gelbėjimo operacijaVilniusGreitoji medicinos pagalba (GMP)
