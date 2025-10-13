Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Garliavoje sudegė greta stovėję automobiliai „Audi“ ir BMW

2025 m. spalio 13 d. 09:21
Kauno rajono ugniagesiai sekmadienį gesino du greta stovėjusius automobilius. „Audi“ ir BMW sudegė.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, spalio 12 d. apie 21 val. 04 min. Kauno ugniagesiams pranešta, kad Garliavoje, Darbininkų g., kieme dega automobilis.
Atvykus ugniagesiams, individualaus namo kieme atvira liepsna degė du automobiliai – „Audi A6“ ir BMW X5.
Per incidentą sudegė degios automobilio BMW X5 dalys, termiškai paveiktas kėbulas. „Audi“ automobilio išdegė salonas, sudegė padangos, sutrūko stiklai, termiškai paveiktas šoninis transporto priemonės kėbulas.
Taip pat apsilydė namo, prie kurio stovėjo automobiliai, dalis šiltinimo medžiagos, termiškai paveikta dalis stogo difuzinės plėvelės.
Įvykis tiriamas.
sudegė automobiliaiKauno rajonasGarliava
