Po tragiškos savaitgalio avarijos – naujausios žinios: 4 vaikai vis dar gydomi reanimacijoje, širdį spaudžia Šaulių sąjungos prašymas

Portalas „Delfi“ pirmadienį informavo, kad po avarijos keturi vaikai vis dar gydomi reanimacijoje Kaune.
„Iš automobilio Toyota Prius“ dviejų mergaičių ir vieno berniuko bei mergaitės iš automobilio BMW būklė sunki“, – portalui „Delfi“ sakė Tauragės apskrities policijos atstovė Lina Banienė. – „Dar vienas berniukas iš BMW taip pat gydomas Kaune, jis nukentėjo lengviau“.
Kiti nepilnamečiai nuvežti į ligoninę Klaipėdoje.
Tuo pat metu į savo narius su jautria žinute kreipėsi ir Lietuvos šaulių sąjungą.
„Broliai ir sesės, vėl nelaimė mūsų šauliškoje šeimoje. Tragiškoje avarijoje žuvo Klaipėdos apskrities rinktinės jaunojo šaulio mama – šviesus, nuoširdus žmogus, viena auginusi keturis vaikus. Ji visada spinduliavo gerumu, rūpinosi kitais, mylėjo savo vaikus labiau už viską.
Dabar mažieji liko be mamos – be jos šypsenos, švelnumo ir širdies.
Mūsų jaunasis šaulys po sunkios traumos yra gydomas Kaune. Susitelkime ir padėkime vaikams šiuo sunku metu. Parodykime, kad jie neliko visai vieni. Galintys prisidėti finansiškai, paramą prašome pervesti žuvusiosios sesei. Jurgita Tarozienė LT887300010029921808. Paskirtyje būtina nurodyti: Parama Egidijos vaikams“, - rašoma Šaulių sąjungos žinutėje socialiniame tinkle „Facebook“.
Kaip jau skelbė Lrytas, spalio 11 d. apie 15 val. 58 min. skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad kelyje nuo Šilutės 2 km link Saugų miestelio susidūrė du automobiliai, prispausti 4 žmonės.
Į įvykio vietą išsiųstos Šilutės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos (informacija apie įvykį perduota greitosios medicinos pagalbos stočiai, Tauragės vyriausiajam policijos komisariatui.
Susidūrė kaktomuša
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovai naujienų portalą Lrytas informavo, jog susidūrus „Toyota“ ir BMW, buvo prispausti suaugę 4 žmonės: po du kiekviename automobilyje.
Paaiškėjo, kad automobiliai susidūrė kaktomuša.
Policijos oficialioje informacijoje skelbiama, kad Šilutės r., Rudynų kaimo ribose, kelyje Kaunas– Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 188-ame km, automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas moters (gimusi 1965 m.), išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su automobiliais: „BMW 3 series“, vairuojamu moters (gimusi 1982 m.) ir „VW Toureg“, vairuojamu vyro (gim. 1968 m.).
Per eismo įvykį žuvo automobilių „Toyota prius“ ir „BMW 3 series“ vairuotojos bei sužaloti kartu automobiliuose važiavę 8 nepilnamečiai, kurie, pristatyti į ligoninę.
Lrytas žiniomis, „Toyota“ vairuotoja vyko su keturiais vienodo amžiaus mažamečiais – jie visi gimė 2016 metais.
Vyriausiam nepilnamečiui iš BMW automobilio – 17 metų. Kiti trys gimę 2009, 2011 ir 2020 metais.
Nė viena iš žuvusių vairuotojų anksčiau nebuvo bausta už šiurkščius eismo taisyklių pažeidimus.
Policija dėl šios avarijos yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą.
