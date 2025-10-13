Raseinių rajone „Aro“ pareigūnai išsivežė į pavėsinę atneštą sprogmenį

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 10 val. 45 min. Didžiulių kaime, prie namo įrengtoje pavėsinėje, pareigūnai rado karo laikų sprogmenį, kurį pasiėmė į įvykio vietą atvykę Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ išminuotojai.
Vėliau paaiškėjo, kad sprogmenį šeštadienį nenustatytoje vietoje rado ir į namus parsinešė vyras (gim. 1953 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
išminavimasišminuotojaisprogmuo
