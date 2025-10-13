Lrytas Premium prenumerata tik
Raseinių rajone „Aro“ pareigūnai išsivežė į pavėsinę atneštą sprogmenį

2025 m. spalio 13 d. 12:11
Sekmadienį Raseinių rajone pareigūnai rado į pavėsinę atneštą karo laikų sprogmenį, informavo policija.
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 10 val. 45 min. Didžiulių kaime, prie namo įrengtoje pavėsinėje, pareigūnai rado karo laikų sprogmenį, kurį pasiėmė į įvykio vietą atvykę Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ išminuotojai.
Vėliau paaiškėjo, kad sprogmenį šeštadienį nenustatytoje vietoje rado ir į namus parsinešė vyras (gim. 1953 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
