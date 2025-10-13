Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaNelaimės

Sujudimas Kuršių mariose ties Rusnės sala – ant seklumos užplaukė dvi jachtos, ant kojų sukeltos tarnybos

2025 m. spalio 13 d. 21:29
Pirmadienio vakarą Šilutės rajone ant kojų buvo sukeltos gelbėjimo tarnybos – gavus pranešimą apie ant seklumos greta Rusnės salos užplaukusias dvi jachtas, į pagalbą buriuotojams visų pirma buvo pasiųsti ugniagesiai. Vėliau jie atšaukti, o prie jachtų nusiųstas pasieniečių kateris.
Incidentas spalio 13 d. vakare įvyko Kuršių mariose ties Atmatos upės žiotimis. Pagalbos telefonu buvo pranešta, kad ant seklumos užplaukė dvi jachtos.
Į pagalbą buriuotojams iš karto buvo išsiųsti ugniagesiai. Jie jau buvo įsėdę į valtį ir iš Uostadvario gyvenvietės plaukė jachtų link, kai buvo atšaukti.
„Gautas papildomas pranešima, kad niekas nenukentėjo, jachtų korpusai nepažeisti. Todėl gelbėtojai atšaukti “, – Lrytas informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriuje.
Atšaukus gelbėtojus, prie jachtų išsiųstas pasieniečių kateris.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis Lrytas informavo, kad pasieniečiai yra informuoti apie Kuršių mariose ties Atmatos žiotimis ant seklumos užplaukusias jachtas.
„Šiuo metu pradėti gelbėjimo veiksmai, VSAT kateris juda link, pirminiais duomenimis, ant seklumos užplaukusių pagalbos prašiusių dviejų plaukiojimo priemonių. Pirminiais duomenimis, jose yra 4 žmonės“, – apie 21 val. 35 min. Lrytas informavo pasieniečių atstovas.
Maždaug po valandos pasieniečiai tamsoje rado abi jachtas. VSAT kateriui prie jų priplaukus informacija, kad jose yra keturi žmonės, pasitvirtino.
Pavojus žmonėms nebuvo kilęs.
Pasieniečiai teigė, kad visų pirma bandys jachtas nuo seklumos nutraukti savo jėgomis. Nepavykus to padaryti, žmonės bus parplukdyti į krantą, o jachtų likimas bus sprendžiamas šviesiu paros metu.
Atmata yra upė Šilutės rajone. Tai – Nemuno deltos šaka.
Atmata prasideda ties Rusnės miesteliu, kur Nemuno šaka Rusnė dalijasi į Atmatą ir Skirvytę. Tekėdama Kuršių marių link, Atmata susirenka Šyšos ir Minijos vandenį, kol galiausiai įteka į Kuršių marias.
Atmata yra pagrindinis transporto vandens kelias, jungiantis Nemuno baseiną su Kuršių mariomis. Navigacija upe trunka 230 dienų per metus.
