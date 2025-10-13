Tragedija Raseinių r.: žuvo be šviesų važiavusio motociklo keleivis – trenkėsi į jaunuolio stumiamą krosinį motociklą

Apie nelaimę pranešė Policijos departamentas. Kaip rašoma policijos pranešime, incidentas įvyko spalio 13 d. apie 20 val. 50 min. Raseinių r., Alaviniškių kaime, Žemaičių Plento g.
Į krosinį motociklą, kurį stūmėsi blaivus jaunuolis (gim. 2002 m.), atsitrenkė be šviesų atvažiavęs motociklas „Jawa“, kurį galimai vairavo vyras (gim. 1991 m.).
Per eismo įvykį sužalotas motociklo „Jawa“ vairuotojas, kuris dėl galvos traumos išvežtas į Kauno ligoninę.
Nukentėjo ir kartu su juo važiavęs vyras (gim. 1994 m.), kurį greitosios pagalbos medikai įvykio vietoje bandė gaivinti, tačiau apie 22 val. 20 min. konstatavo mirties faktą.
Įvykis tiriamas.
žuvo žmogusavarijaRaseinių rajonas
