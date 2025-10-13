Vilniaus ugniagesiai skubėjo gesinti degančio namo, rastas žmogaus kūnas

Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, spalio 13 d. apie 15 val. 17 min. gautas pranešimas apie tai, kad Vilniaus r., Riešės seniūnijoje, Didžiosios Riešės kaime, Vakarų g. dega namas.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad ugniagesiams buvo pranešta, jog gaisras kilo 2 aukštų mūriniame gyvenamajame name.
Ugniagesiams atvykus, atviro degimo nebuvo, tačiau namas buvo užtvindytas dūmais.
Gaisro židinys rastas pirmame aukšte. Ten pat prie židinio rastas apdegęs žmogaus kūnas.
Apie 15 val. 45 min. gaisras lokalizuotas.
Gaisro gesinimui pasitelktos trys autocisternos.
Į įvykio vietą atskubėjo ugniagesių ekspertai, taip pat policijos pareigūnai.
Pirminiais duomenimis, gaisre galėjo žūti 83 metų moteris. Šiame name ji gyveno su panašaus amžiaus vyru, tačiau šis pirmadienį buvo išvažiavęs, tad moteris namie, greičiausiai, buvo viena.
Maždaug 16 val. 13 min. gaisras likviduotas.
Įvykis tiriamas
