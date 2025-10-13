Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vilniaus ugniagesiai skubėjo gesinti degančio namo, rastas žmogaus kūnas

2025 m. spalio 13 d. 15:55
Vilniaus ugniagesiai pirmadienį po pietų skubėjo gesinti greta sostinės degančio gyvenamojo namo. Name rastas žuvęs žmogus.
Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, spalio 13 d. apie 15 val. 17 min. gautas pranešimas apie tai, kad Vilniaus r., Riešės seniūnijoje, Didžiosios Riešės kaime, Vakarų g. dega namas.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente Lrytas sužinojo, kad ugniagesiams buvo pranešta, jog gaisras kilo 2 aukštų mūriniame gyvenamajame name.
Ugniagesiams atvykus, atviro degimo nebuvo, tačiau namas buvo užtvindytas dūmais.
Gaisro židinys rastas pirmame aukšte. Ten pat prie židinio rastas apdegęs žmogaus kūnas.
Apie 15 val. 45 min. gaisras lokalizuotas.
Gaisro gesinimui pasitelktos trys autocisternos.
Į įvykio vietą atskubėjo ugniagesių ekspertai, taip pat policijos pareigūnai.
Pirminiais duomenimis, gaisre galėjo žūti 83 metų moteris. Šiame name ji gyveno su panašaus amžiaus vyru, tačiau šis pirmadienį buvo išvažiavęs, tad moteris namie, greičiausiai, buvo viena.
Maždaug 16 val. 13 min. gaisras likviduotas.
Įvykis tiriamas
GaisrasVilniaus rajonasugniagesiai
