Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Neatidus automobilio vairuotojas Kelmės r. nutrenkė motociklą – sužeisti du žmonės

2025 m. spalio 14 d. 10:19
Lrytas.lt
Du žmonės buvo sužaloti pirmadienį Kelmės rajone per avariją, kuomet neatidus automobilio vairuotojas nutrenkė motociklą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, spalio 13 d. apie 16 val. 37 min. Kelmės r., kelyje A12 (Šiauliai - Tauragė) ties Jauniškės kaimu, blaivus vyras (gim. 1993 m.), vairuodamas automobilį „Opel Vectra“, sukdamas į kairę, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio motociklo „Yamaha-XSR700“, vairuojamo blaivaus vyro (gim. 1989 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris po medikų apžiūros ligoninėje buvo išleistas gydytis ambulatoriškai.
Taip pat nukentėjo motociklu važiavusi keleivė (gimusi 2002 m.), kuri išvežta apžiūrai į ligoninę.
Įvykis tiriamas.
avarijaKelmės rajonasmotociklas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.