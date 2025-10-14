Neatidus automobilio vairuotojas Kelmės r. nutrenkė motociklą – sužeisti du žmonės

Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, spalio 13 d. apie 16 val. 37 min. Kelmės r., kelyje A12 (Šiauliai - Tauragė) ties Jauniškės kaimu, blaivus vyras (gim. 1993 m.), vairuodamas automobilį „Opel Vectra“, sukdamas į kairę, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio motociklo „Yamaha-XSR700“, vairuojamo blaivaus vyro (gim. 1989 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris po medikų apžiūros ligoninėje buvo išleistas gydytis ambulatoriškai.
Taip pat nukentėjo motociklu važiavusi keleivė (gimusi 2002 m.), kuri išvežta apžiūrai į ligoninę.
Įvykis tiriamas.
avarijaKelmės rajonasmotociklas
Rodyti daugiau žymių