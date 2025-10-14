Per avariją greta Vilniaus nukentėjo moteris

Dėl šios avarijos, įvykusios Pagirių kaime greta Vilniaus, policija gavo net kelis pranešimus. Pirmojo spalio 14 d. sulaukta apie 9 val. 26 min. Liudininkas pranešė, kad Durpių g. susidūrė lengvasis automobilis ir sunkvežimis.
Jau po minutės pagalbos telefonu paskambino sunkvežimio MAN vairuotojas. Jis sakė, kad jo vairuojama transporto priemonė susidūrė su lengvuoju automobiliu „Honda“.
Pasak pranešimo, per avariją nukentėjo lengvuoju automobiliu važiavusi moteris. Ji skundžiasi skausmais.
Dėl avarijos gauta ir daugiau pranešimų, tad įvykio vietą aiškintis situacijos nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
