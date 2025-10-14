Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Per avariją greta Vilniaus nukentėjo moteris

2025 m. spalio 14 d. 10:55
Lrytas.lt
Viena moteris nukentėjo Vilniaus rajone antradienį susidūrus lengvajam automobiliui ir sunkvežimiui.
Dėl šios avarijos, įvykusios Pagirių kaime greta Vilniaus, policija gavo net kelis pranešimus. Pirmojo spalio 14 d. sulaukta apie 9 val. 26 min. Liudininkas pranešė, kad Durpių g. susidūrė lengvasis automobilis ir sunkvežimis.
Jau po minutės pagalbos telefonu paskambino sunkvežimio MAN vairuotojas. Jis sakė, kad jo vairuojama transporto priemonė susidūrė su lengvuoju automobiliu „Honda“.
Pasak pranešimo, per avariją nukentėjo lengvuoju automobiliu važiavusi moteris. Ji skundžiasi skausmais.
Dėl avarijos gauta ir daugiau pranešimų, tad įvykio vietą aiškintis situacijos nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
