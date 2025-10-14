Vilniuje per valandą vos 200 metrų spinduliu – dvi skaudžios avarijos: sužeistos 3 pensininkės

Praėjus valandai maždaug už 200 metrų nuo šio susidūrimo įvyko dar viena avarija: kitas lengvasis automobilis Minties ir Apkasų gatvių sankryžoje parbloškė trečią pensinio amžiaus moterį. Pastaroji taip pat pristatyta į ligoninę.
Pranešimas apie avariją Tuskulėnų gatvėje gautas apie 12 val. 31 min. Buvo pranešta, kad visureigis Tuskulėnų g. esančioje pėsčiųjų perėjoje partrenkė du žmones.
Netrukus vienas po kito pasipylė ir daugiau skambučių. Žmonės informavo, kad automobilis BMW parloškė dvi moteris.
Į įvykio vietą nuskubėjo greitosios pagalbos medikai ir policijos patruliai.
Abi moterys skubiai išvežtos į ligoninę. Sąmonės jos nebuvo praradusios.
Moterys partrenktos reguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje.
Dėl šoko medikų pagalbos prireikė ir automobilio vairuotojui, tačiau į ligoninę jo nereikėjo vežti.
Kaltininkas paaiškės tyrimo metu
Pirminiais duomenimis, BMW vairavęs vyras buvo blaivus.
Ar jis bus pripažintas avarijos kaltininku, dar neaišku.
Vilniaus apskrities policijos komisariato budėtojas naujienų portalą Lrytas informavo, jog motersys buvo patrenktos pėsčiųjų perėjoje, tačiau šiuo metu dar neaišku, koks šviesoforo signalas degė, joms einant gatve.
Ši svarbi aplinkybė turėtų paaiškėti, peržiūrėjus vaizdo kameras.
Papildyta 14 val. 00 min: praėjus daugiau nei valandai nuo avarijos Tuskulėnų gatvėje, paaiškėjo šiek tiek daugiau detalių.
„Viena partrenkta moteris gulėjo veidu į asfaltą, negalėjo judėti. Buvo matyti didelė žaizda galvoje, šalia – augantis kraujo klanas. Moteris buvo sąmoninga.
Atstumas nuo daiktų buvo didelis. Galimai smūgis buvo stiprus.
Kita moteris sunkiai kėlėsi, rinko ištaškytus daiktus.
Patyrusi šoką, ji visa drebėjo ir negalėjo kalbėti“, – naujienų portalui Lrytas iškart po avarijos pranešė viena avarijos liudininkių.
Netoliese partrenkta ir trečia pensininkė
Visai netoli pirmos avarijos vietos, maždaug už poros šimtų metrų esančioje Minties ir Apkasų gatvių sankryžoje įvyko dar vienas skaudus susidūrimas.
Pranešimas apie jį buvo gautas 13 val. 42 min.
Automobiliui partrenkus gatve ėjusią trečią garbaus amžiaus moterį, pastaroji dėl patirtų sužalojimų taip pat buvo skubiai nuvežta į ligoninę.
Pirminiais duomenis, blaivus buvo ir antras vairuotojas. Kas kaltininkas, irgi dar aiškinamasi.
Policijos duomenimis, pavojaus nukentėjusiųjų gyvybėms kilti neturėtų.