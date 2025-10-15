Reto sudėtingumo gelbėjimo operacija Kelmės r.: moteris liko užspausta automobilyje, atsidūrusiame po sunkvežimiu

Apie įvykį informavo patys Kelmės gelbėtojai.
„Vakar Kelmės PGT ugniagesiai kartu su kolegomis iš Šiaulių ir Kuršėnų, greitosios medicinos pagalbos darbuotojais, policijos pareigūnais bei kitų organizacijų darbuotojais dalyvavo sudėtingame eismo įvykyje, kurio metu lengvasis automobilis palindo po krovininiu automobiliu.
Lengvojo automobilio viduje liko prispausta moteris.
Bendrų pastangų dėka, moteris buvo išlaisvinta ir perduota greitosios medicinos pagalbos darbuotojams“, – pranešė Kelmės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pateikia daugiau detalių apie šią avariją. Kaip rašoma PAGD pranešime, spalio 14 d. apie 12 val. 29 min. Kelmės r. ugniagesiai buvo skubiai iškviesti į Šaukėnų seniūniją, Gabriejolės vs., Šiaulių g. Buvo pranešta, kad įvyko avarija, gali būti sužeistų žmonių.
Atvykus gelbėtojams, lengvasis automobilis „Nissan Qashqai“ buvo palindęs po krovininiu automobiliu MAN. Lengvajame automobilyje buvo prispausta moteris.
Į įvykio vietą atvyko evakuatorius, kurio pagalba pakeltas vilkikas, panaudojus automobilio gervę, ištemptas prispaustas automobilis.
Ištraukus automobilį, panaudojus gelbėjimo įrangą, moteris išlaisvinta, perduota medikams.
Gelbėjimo operacijai buvo pasitelkta tikrai daug pajėgų – į avarijos vietą ugniagesiai atskubėjo penkiais automobiliais.
Įvykis tiriamas.
gelbėjimo operacijaavarijaKelmės rajonas
Rodyti daugiau žymių