Užsidegus skalbimo mašinai Šalčininkų r. daugiabutyje nukentėjo žmogus

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, spalio 14 d. apie 12 val. 02 min. ugniagesiai buvo iškviesti į Šalčininkų r., Baltosios Vokės seniūniją, Baltoji Vokės gyvenvietę, T. Kosciuškos g. Buvo pranešta, kad dega butas daugiabučiame gyvenamajame name.
Atvykus ugniagesiams, pirmame aukšte namo aukšte esančiame bute, miegamajame, degė skalbimo mašina, kambarys buvo uždūmintas.
Skalbimo mašina užgesinta, išnešta į lauką. Per incidentą apdegė ir išardyta apie 3 kvadratiniai metrai laminato grindų dangos. Aprūko miegamojo lubos.
Ugniagesiai išvėdino butą, laiptinę ir kitus namo butus.
Dar iki gelbėtojų atvykimo iš buto buvo išneštas savininkas, kuris po medikų apžiūros išvežtas į ligoninę.
Dūmų detektoriaus bute nebuvo.
Įvykis tiriamas.
