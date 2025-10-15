Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Užsidegus skalbimo mašinai Šalčininkų r. daugiabutyje nukentėjo žmogus

2025 m. spalio 15 d. 11:14
Lrytas.lt
Vienas žmogus nukentėjo Šalčininkų r. antradienį daugiabutyje užsidegus skalbimo mašinai.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, spalio 14 d. apie 12 val. 02 min. ugniagesiai buvo iškviesti į Šalčininkų r., Baltosios Vokės seniūniją, Baltoji Vokės gyvenvietę, T. Kosciuškos g. Buvo pranešta, kad dega butas daugiabučiame gyvenamajame name.
Atvykus ugniagesiams, pirmame aukšte namo aukšte esančiame bute, miegamajame, degė skalbimo mašina, kambarys buvo uždūmintas.
Skalbimo mašina užgesinta, išnešta į lauką. Per incidentą apdegė ir išardyta apie 3 kvadratiniai metrai laminato grindų dangos. Aprūko miegamojo lubos.
Ugniagesiai išvėdino butą, laiptinę ir kitus namo butus.
Dar iki gelbėtojų atvykimo iš buto buvo išneštas savininkas, kuris po medikų apžiūros išvežtas į ligoninę.
Dūmų detektoriaus bute nebuvo.
Įvykis tiriamas.
GaisrasŠalčininkų rajonasskalbimo mašina
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.