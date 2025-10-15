Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Zarasų r. automobilis trenkėsi į stulpą, laidai nukrito ant mašinos, tris moteris gelbėjo ugniagesiai

2025 m. spalio 15 d. 11:41
Lrytas.lt
Zarasų rajone lengvajam automobiliui atsitrenkus į stulpą, antmašino snukrito elektros laidai. Automobilyje buvusios trys moterys negalėjo pačios išlipti, jas gelbėjo ugniagesiai.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, spalio 14 d. apie 16 val. 16 min. Zarasų ugniagesiai buvo iškviesti į Zarasų seniūniją, Asavytų kaimą.
Atvykus gelbėtojams, automobilis „Ford Galaxy“ buvo atsitrenkęs į stulpą, elektros laidai buvo nukritę ant automobilio kėbulo ir žemės.
Iš automobilio išvaduotos (neprispaustos) negalėjusios išlipti trys moterys. Jas medikai išsivežė į ligoninę apžiūrai.
Atvykus ESO darbuotojams, ugniagesiai gelbėtojai patraukė elektros laidus, stulpą, ištraukė automobilį.
Atjungtas automobilio akumuliatorius.
Įvykis tiriamas.
avarijaZarasų rajonasESO
