Zarasų r. automobilis trenkėsi į stulpą, laidai nukrito ant mašinos, tris moteris gelbėjo ugniagesiai

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, spalio 14 d. apie 16 val. 16 min. Zarasų ugniagesiai buvo iškviesti į Zarasų seniūniją, Asavytų kaimą.
Atvykus gelbėtojams, automobilis „Ford Galaxy“ buvo atsitrenkęs į stulpą, elektros laidai buvo nukritę ant automobilio kėbulo ir žemės.
Iš automobilio išvaduotos (neprispaustos) negalėjusios išlipti trys moterys. Jas medikai išsivežė į ligoninę apžiūrai.
Atvykus ESO darbuotojams, ugniagesiai gelbėtojai patraukė elektros laidus, stulpą, ištraukė automobilį.
Atjungtas automobilio akumuliatorius.
Įvykis tiriamas.
