Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaNelaimės

Artimųjų širdys nemelavo – Šakių r. ir Jurbarke giminaičių prašymu patikrinus namus rasti du mirę žmonės

2025 m. spalio 16 d. 08:57
Lrytas.lt
Šakių rajone ir Jurbarke artimųjų prašymu ugniagesiai vyko į pagalbą padėti atidaryti namų duris. Abiem atvejais patekus į namus, rasti mirę žmonės.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, spalio 15 d. apie 13 val. 19 min. Šakių ugniagesiai buvo iškviesti į Griškabūdžio seniūniją, Degutinės kaimą, Degutinės g. Buvo gautas pranešimas, kad reikalinga pagalba atidaryti duris, pranešėjo tėvui galimai sutriko sveikata.
Atvykę ugniagesiai duris atidarė ir į namą įleido policijos pareigūnai bei medikus. Name rastas miręs vyras.
Tą pačią dieną apie  val. 45 min. Jurbarko ugniagesiai iškviesti į Nemuno g. Buvo gautas pranešimas, kad reikalinga pagalba atidaryti duris.
Su policijos pareigūnais ir atvykusiais giminaičiais nuspręsta nelaužti durų – namą patekti išdaužus plastikinio lango stiklą.
Išdaužus stiklo patektą patekta į namo vidų, įleisti policijos pareigūnai ir medikai. Viduje rąstas žmogus be gyvybės ženklų.
Dėl abiejų įvykių pradėti tyrimai.
mirė vyrasugniagesiaiartimieji
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.