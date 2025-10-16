Artimųjų širdys nemelavo – Šakių r. ir Jurbarke giminaičių prašymu patikrinus namus rasti du mirę žmonės

Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, spalio 15 d. apie 13 val. 19 min. Šakių ugniagesiai buvo iškviesti į Griškabūdžio seniūniją, Degutinės kaimą, Degutinės g. Buvo gautas pranešimas, kad reikalinga pagalba atidaryti duris, pranešėjo tėvui galimai sutriko sveikata.
Atvykę ugniagesiai duris atidarė ir į namą įleido policijos pareigūnai bei medikus. Name rastas miręs vyras.
Tą pačią dieną apie val. 45 min. Jurbarko ugniagesiai iškviesti į Nemuno g. Buvo gautas pranešimas, kad reikalinga pagalba atidaryti duris.
Su policijos pareigūnais ir atvykusiais giminaičiais nuspręsta nelaužti durų – namą patekti išdaužus plastikinio lango stiklą.
Išdaužus stiklo patektą patekta į namo vidų, įleisti policijos pareigūnai ir medikai. Viduje rąstas žmogus be gyvybės ženklų.
Dėl abiejų įvykių pradėti tyrimai.
mirė vyrasugniagesiaiartimieji
