Utenos rajone ugniagesiai vadavo apvirtusio automobilio vairuotoją

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie nelaimę spalio 16 d. gautas apie 6 val. 01 min. Buvo pranešta, kad Utenos r., Sudeikių miestelyje, Užpalių g. nuo kelio nuvažiavo ir apvirto automobilis „Audi A6“, viduje liko žmogus.
Ugniagesiams atvykus, automobilis buvo apvirtęs ant stogo, jo viduje buvo vairuotojas.
Ugniagesiai nupjovė saugos diržą, žmogų išlaisvino ir perdavė jį greitosios pagalbos medikams. Vėliau gelbėtojai atjungė automobilio akumuliatorių.
Ketvirtadienį ugniagesiams teko skubėti ir dar į du eismo įvykius. Apie 12 val. 02 min. Vilkaviškio ugniagesiams pranešta, kad automobilis nuo kelio nuvažiavo Šeimenos seniūnijoje, Uosių kaime.
Gelbėtojams atvykus, nuo kelio buvo nuvažiavęs automobilis „Hyundai“, jo vairuotojas buvo išlipęs, jis nenukentėjo.
Apie 13 val. 02 min. ugniagesiai iškviesti į kelio A1 (Vilnius – Kaunas – Klaipėda) 250 km. Buvo pranešta, kad nuo kelio nuvažiavo automobilis, rūksta dūmai.
Ugniagesiams atvykus, nuo kelio buvo nuvažiavęs automobilis „Toyota RAV4“. Degimo požymių neaptikta.
