Alytuje sudegė retas sovietinių laikų automobilis

Kaip Lrytas sužinojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente, pranešimas apie Vilniaus g. degantį automobilį Alytaus ugniagesius spalio 17 d. pasiekė apie 9 val. 35 min. Buvo pranešta, kad atvira liepsna dega lengvasis automobilis.
Į įvykio vietą ugniagesiai nuskubėjo dvem autocisternomis.
Gelbėtojams atvykus paaiškėjo, kad atvira liepsna dega ne lengvasis automobilis, o retas, dar sovietinių laikų mikroautobusas „Latvija“.
Gaisras buvo greitai užgesintas. Apie 9 val. 44 min. paskelbta likvidacija.
Automobilis praktiškai visas sudegė. Pasak ugniagesių,išdegė visos degios detalės. Žmonės nenukentėjo.
RAF-2203 „Latvija“ – tai mikroautobusas, gamintas Rygos autobusų fabrike nuo 1976 m. iki 1997 m. Šio tipo mikroautobusai buvo plačiai naudojami kaip maršrutiniai taksi, greitosios medicininės pagalbos automobiliai ir tarnybinis transportas.
Mikroautobuse būdavo sumontuota keturių pavarų mechaninė greičio dėžė, jis buvo varomas benzinu, jame buvo montuojamas lengvojo automobilio „Volga“ variklis.
sudegė automobilisAlytusGaisras
