Greta Vilniaus automobilis nutrenkė nepilnametį paspirtukininką – vairuotojas sako jo tiesiog nematęs

Avarijos vaizdai iš atsitiktinai pro šalį važiavusio automobilio vaizdo registratoriaus buvo paviešinti vienoje uždaroje socialinio tinklo „Facebook“ grupėje.
„Liūdna pamoka visiems eismo dalyviams. Gal video padės išsiaiškinti įvykio aplinkybes“, – socialiniame tinkle parašė vaizdo įrašo autorius.
Įraše matyti, kaip greta Vilniaus esančiame Didžiosios Riešės kaime lengvasis automobilis aplenkia pėsčiųjų-dviratininkų takuvažiuojantį paspirtukininką ir rodydamas posūkį iš karto suka į dešinėje esantį kiemą. Tą pačią sekundę į automobilio šoną atsitrenkia tas pats paspirtukininkas, kurį mašina ką tik aplenkė.
Nors geitis ir nedidelis, bet vis dar judantis automobilis bloškia paspirtukininką į šoną ir žmogus skrisdamas oru dingsta už tvoros.
Po šiuo vaizdo įrašu iš karto prasidėjo vartotojų diskusija, kas kaltas dėl avarijos. Dauguma diskutavusių sutarė, kad šiuo atveju automobilio vairuotojas turėjo sustoti ir praleisti paspirtuku važiuojantįeismo dalyvį.
Diskusijose taip pat buvo minima, kad vieta, kur įvyko avarija, yra pavojinga. Nors kelias, atrodo, čia tiesus, tačiau posūkis į kiemą yra ties saugumo salele, automobiliai čia turi rangytis gyvatėle ir jų veidrodėliuose nebesimato pėsčiųjų-dviratininkų tako. Antra vertus, visi pripažino, kad vairuotojas paspirtukininką buvo ką tik aplenkęs, tad tikrai turėjo jį matyti.
Paspirtuko nematė
Vilniaus apskrities VPK Lrytas informavo, kad pranešimas apie avariją Didžiosios Riešės kaime prie kapinių spalio 16 d. gautas apie 17 val. 14 min. Buvo pranešta, kad automobilis „Volkswagen“ partrenkė paspirtuku važiavusį 15 metų paauglį, kuris buvo be šalmo.
Apie 17 val. 47 min. Vilniaus policija pranešimą gavo ir iš Vaikų ligoninės, kad greitosios pagalbos medikai iš avarijos vietos atvežė nepilnametį (gim. 2010 m.), kuris nukentėjo važiuodamas paspirtuku, kai jį partrenkė automobilis.
Nepilnamečiui nustatyti nežymūs sutrenkimai ir nubrozdinimai, jis iš ligoninės paleistas.
Policijos pareigūnai įvykio vietoje rado automobilio vairuotoją ir nepilnamečio tėtį.
Automobilį vairavęs vyras (gim. 1970 m.) sakė, kad prieš sukdamas į kiemą jis nematė pėsčiųjų-dviračių taku važiuojančio paspirtukininko. Vyras sakė, kad tiesiog suko ir pajuto smūgį.
Paspirtuko nemačiusi sakė ir kartu važiavusi keleivė.
Kadangi vaikas sužalotas nesunkiai, policija ikiteisminio tyrimo nepradėjo. Tačiau pradėta administracinė teisena. Kelių eismo taisykles pažeidusiam ir dėl to avariją sukėlusiam eismo dalyviui tokiu atveju gali būti skiriama bauda.
