Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaNelaimės

Nesėkmingas rytas Vilniaus pėstiesiems – per nepilną valandą pertrenkti trys žmonės

2025 m. spalio 17 d. 09:13
Lrytas.lt
Penktadienio rytas buvo nesėkmingas Vilniaus pėstiesiems. Per nepilną valandą buvo partrenkti trys žmones. Du iš jų partrenkė autombiliai, dar vieną – elektriniu riedžiu važiavęs vyras.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmasis pranešimas apie partrenktą pėsčiąjį spalio 17 d. gautas apie 6 val. 56 min. Paskambinęs automobilio „Opel“ vairuotojas sakė, kad prie Žaliojo tilto jis automobiliu partrenkė apie 40 metų vyrą.
Pasak pranešimo, vyras sąmonės neprarado, bet jam, greičiausiai, lūžo koja.
Apie 7 val. 22 min. gautas pranešimas, kad Taikos g. automobilis „Škoda“ partrenkė 33 metų moterį. Pasak pranešimo, ji sąmoninga, tačiau negali atsistoti.
Atvykę greitosios pagalbos medikai moterį (gimusi 1991 m.) išvežė į ligoninę. 
Automobilio vairuotojas (gim. 1951 m.) sakė, kad važiavo negreitai, maždaug 25 km/val. greičiu, nes ketino sukti į kiemą. Vyras teisinosi, kad žiūrėjo į dešinę - ten, kur ir norėjo sukti. Todėl į pėsčiųjų perėją nežiūrėjo ir per gatvę jam iš kairės pusės einančios moters nematė.
Policija skelbia, kad abu eismo dalyviai buvo blaivūs.
Apie 7 val. 36 min. gautas pranešimas, kad T.Kosciuškos g. elektriniu riedžiu važiavęs vyras partrenkė moterį, jai reikia medikų pagalbos.
Visi įvykiai tiriami.
avarijaVilniusnukentėję pėstieji
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.