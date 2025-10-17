Nesėkmingas rytas Vilniaus pėstiesiems – per nepilną valandą pertrenkti trys žmonės

Pirmasis pranešimas apie partrenktą pėsčiąjį spalio 17 d. gautas apie 6 val. 56 min. Paskambinęs automobilio „Opel“ vairuotojas sakė, kad prie Žaliojo tilto jis automobiliu partrenkė apie 40 metų vyrą.
Pasak pranešimo, vyras sąmonės neprarado, bet jam, greičiausiai, lūžo koja.
Apie 7 val. 22 min. gautas pranešimas, kad Taikos g. automobilis „Škoda“ partrenkė 33 metų moterį. Pasak pranešimo, ji sąmoninga, tačiau negali atsistoti.
Atvykę greitosios pagalbos medikai moterį (gimusi 1991 m.) išvežė į ligoninę.
Automobilio vairuotojas (gim. 1951 m.) sakė, kad važiavo negreitai, maždaug 25 km/val. greičiu, nes ketino sukti į kiemą. Vyras teisinosi, kad žiūrėjo į dešinę - ten, kur ir norėjo sukti. Todėl į pėsčiųjų perėją nežiūrėjo ir per gatvę jam iš kairės pusės einančios moters nematė.
Policija skelbia, kad abu eismo dalyviai buvo blaivūs.
Apie 7 val. 36 min. gautas pranešimas, kad T.Kosciuškos g. elektriniu riedžiu važiavęs vyras partrenkė moterį, jai reikia medikų pagalbos.
Visi įvykiai tiriami.
avarijaVilniusnukentėję pėstieji
Rodyti daugiau žymių