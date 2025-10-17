Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Panevėžio policija prašo skubios pagalbos: dingo į mokyklą išėjęs nepilnametis

2025 m. spalio 17 d. 10:58
Lrytas.lt
Panevėžio policija kreipiasi į visuomenę ir prašo skubios pagalbos ieškant dingusio nepilnamečio. Jis dingo išėjęs į mokyklą.
Kaip rašoma Panevėžio apskrities VPK pranešime, spalio 15 d. apie 7 val. 40 min. iš namų į mokyklą išėjo nepilnametis Drąsius Girnis (gim. 2008 m.) ir negrįžo.
Nepilnamečio požymiai: 178 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo.
Berniukas vilkėjo mėlyną striukę, panašią į megztinį, galimai pilkas sportines kelnes ir avėjo juodus „puma“ sportinius batus.
Gyventojus, galinčius suteikti vertingos informacijos apie nepilnamečio buvimo vietą, policija prašo pranešti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniajai tyrėjai Grėtai Steponaitytei telefonu +370 664 22 629, el. p. greta.steponaityte@policija.lt.
