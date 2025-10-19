Kai automobilis Marijampolės savivaldybėje nulėkė į griovį, iš salono pradėjo veržtis dūmai

Spalio 18 d., apie 15.11 val., Marijampolės savivaldybėje, Buktos kaime, 1986 m. gimęs, neblaivus ir teisės vairuoti neturintis vyras vairavo automobilį „Dodge RAM 1500“, kuris nuvažiavo nuo kelio.
Vyrui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,14 prom.
Dėl šio įvykio pranešimą gavo ir Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Galbėtojams pranešta, kad iš automobilio rūksta dūmai. Jiems atvykus automobilis „Dodge RAM 1500“ buvo nuvažiavęs į griovį, žmonių nei automobilyje, nei šalia nebuvo.
Paaiškėjo, kad automobilio salone degė kiliminė danga, o ją užgesino pro šalį važiavę žmonės iki ugniagesių atvykimo.
Išdegė 10x10 cm ploto kiliminės dangos, šalia buvo matyti nuorūkų.
Įvykio vietoje dirbę pareigūnai svarstė, kad vairuotojas galbūt ir nulėkė į griovį, kai bandė pasiekti iškritusią cigaretę, kuri vėliau padegė kiliminę dangą.
Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Dodge RAM 1500vairuotojasMarijampolė
